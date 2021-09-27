В области продолжают выявлять зараженных

Профильные специалисты рассказали об эпидемиологической ситуации в Московской области. Больше всего новых носителей COVID-19 выявлено в Мытищах.



В этом городе положительные тесты на коронавирус оказались у 118 человек. Также оставляет желать лучшего обстановка в Балашихе (77 случаев), Люберцах (75) и Одинцовском округе (74), передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, по данным на 27 сентября, в Московской области выявлено 1330 новых носителей коронавирусной инфекции. С момента начала пандемии положительный тест на пресловутый вирус в стране получили 7 443 149 человек.