В Подмосковье назвали худший по COVID-19 город

В области продолжают выявлять зараженных

Профильные специалисты рассказали об эпидемиологической ситуации в Московской области. Больше всего новых носителей COVID-19 выявлено в Мытищах.

В этом городе положительные тесты на коронавирус оказались у 118 человек. Также оставляет желать лучшего обстановка в Балашихе (77 случаев), Люберцах (75) и Одинцовском округе (74), передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

Напомним, по данным на 27 сентября, в Московской области выявлено 1330 новых носителей коронавирусной инфекции. С момента начала пандемии положительный тест на пресловутый вирус в стране получили 7 443 149 человек.

Источник: Минздрав Московской области ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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