Свежая статистика по коронавирусу в России на 28 сентября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 28 сентября
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
За сутки вирус подхватили еще 21 559 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией опубликовал свежие данные о текущей эпидемиологической обстановке в России. За последние 24 часа COVID-19 диагностировали у 21 559 жителей нашей страны. С начала пандемии заразились 7 464 708 человек.

За сутки болезнь смогли победить 17 368 соотечественников. Общее число выздоровевших составляет 6 635 485.

По информации на 28 сентября, недуг унес жизни еще 852 человек. В общей сложности из-за коронавируса скончался 205 531 россиянин.

Первое место по суточному приросту остается за Москвой. Там за сутки выявили 2541 новый случай. На втором месте – Санкт-Петербург с 1530 заболевшими. Следом идет Московская область, где зараза добралась до 1450 жителей региона.

Ранее появилась информация, что в октябре Россия возобновит авиасообщение с пятью странами. Так, жители нашей страны смогут отправиться в Джибути, Перу, Южно-Африканскую республику, Данию и Новую Зеландию.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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