Решение вступает в силу с 29 сентября

Правительство Гонконга объявило о том, что признает сертификаты вакцинации от коронавируса, выданные в России.

Решение вступит в силу со среды, 29 сентября. Об этом на официальной странице в Фейсбук сообщило генконсульство РФ в Гонконге.

Власти специального административного района (САР) заявили, что данное решение нацелено на снятие некоторых санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений. Эти ограничения распространяются на тех, кто прибывает в Гонконг из стран, где ситуация с коронавирусом остается напряженной. Россия как раз входила в список этих государств.

Россияне, поставившие отечественную прививку и решившие посетить Гонконг, должны будут три недели пробыть на карантине в специальной гостинице. Ранее же им приходилось провести 21 день на территории "третьего государства".