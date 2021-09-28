Гонконг признал российские сертификаты вакцинации от COVID-19

Решение вступает в силу с 29 сентября

Правительство Гонконга объявило о том, что признает сертификаты вакцинации от коронавируса, выданные в России.

Решение вступит в силу со среды, 29 сентября. Об этом на официальной странице в Фейсбук сообщило генконсульство РФ в Гонконге.

Власти специального административного района (САР) заявили, что данное решение нацелено на снятие некоторых санитарно-эпидемиологических миграционных ограничений. Эти ограничения распространяются на тех, кто прибывает в Гонконг из стран, где ситуация с коронавирусом остается напряженной. Россия как раз входила в список этих государств.

Россияне, поставившие отечественную прививку и решившие посетить Гонконг, должны будут три недели пробыть на карантине в специальной гостинице. Ранее же им приходилось провести 21 день на территории "третьего государства". 

Источник: Фейсбук ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

В Будапеште приструнили Киев после претензий по контракту с "Газпромом"

В Венгрии посоветовали Украине не вмешиваться не в свои дела

В Киеве объяснили отказ Путина встречаться с Зеленским действиями Лукашенко

На белорусского президента возложили ответственность за срыв минских договоренностей

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей