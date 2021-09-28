Регионы вынуждены усиливать контроль

Эпидемиологическая обстановка в Российской Федерации оставляет желать лучшего. В стране регулярно растет число новых носителей коронавируса. На этом фоне региональные власти постепенно переходят к более жесткому режиму ограничений. Так, в Удмуртии и Пермском крае решили ввести QR-коды.



Электронные сертификаты вновь потребуются тем жителям, кто решит скоротать вечер, отправившись посмотреть на спортивное состязание или в цирк. Также без кода людей не будут пускать на массовые мероприятия и в кинотеатры – на входе обязательно попросят предъявить подтверждение COVID-безопасности.

Как отмечают местные СМИ, в Пермском крае ситуация настолько серьезная, что в случае ее ухудшения QR-коды распространят на фитнес-клубы и заведения общественного питания.

В Удмуртии соответствующие ограничения начнут действовать с 5 октября. В этом регионе также будут принимать отрицательный ПЦР-тест.

В Самарской области без QR-кода не пустят в культурно-досуговые заведения и фитнес-клубы. Также там задумались о возможности перевода детей на учебу в удаленном формате. Речь идет о школьниках с 6-ого по 10-й классы.

В Курской области решено ограничить проведение массовых мероприятий. Заведения, которые предоставляют услуги дополнительного образования, вскоре могут выйти на удаленный формат работы.

Напомним, по последним данным на 29 сентября, опасный вирус в нашей стране подхватили еще 21 559 человек.