В стране от ковида умерли 206 388 человек

В России продолжается прирост новых случаев заболевания COVID-19. К 29 сентября коронавирусом заразились 7 487 138 россиян. За сутки врачи диагностировали инфекцию у 22 430 жителей страны.

В Москве положительные тесты сдали 3004 горожан. В Санкт-Петербурге на самоизоляцию ушли 1933 человек. В Московской области заболевших за последние 24 часа оказалось 1223 россиян.

Неутешительна и статистика по летальным исходам – за сутки умерли 857 пациентов. Всего не стало 206 388 жителей страны.

Однако есть и хорошие новости – больничные листы закрыли 18 456 человек. Всего выздоровели от коронавируса 6 653 941 россиянин.