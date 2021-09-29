Свежая статистика по коронавирусу в России на 29 сентября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 29 сентября
Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
В стране от ковида умерли 206 388 человек

В России продолжается прирост новых случаев заболевания COVID-19. К 29 сентября коронавирусом заразились 7 487 138 россиян. За сутки врачи диагностировали инфекцию у 22 430 жителей страны.

В Москве положительные тесты сдали 3004 горожан. В Санкт-Петербурге на самоизоляцию ушли 1933 человек. В Московской области заболевших за последние 24 часа оказалось 1223 россиян.

Неутешительна и статистика по летальным исходам – за сутки умерли 857 пациентов. Всего не стало 206 388 жителей страны.

Однако есть и хорошие новости – больничные листы закрыли 18 456 человек. Всего выздоровели от коронавируса 6 653 941 россиянин. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

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Новый рекорд по отправке крупного рогатого скота на тот свет.
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