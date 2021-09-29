Собянин поручил ввести стимулирующие выплаты для медиков за проведение вакцинации

Разъяснительная работа врачей поможет активизировать борьбу с коронавирусом

Московские медики будут получать премию за вовлечение граждан в кампанию по вакцинации от COVID-19. Постановление о введении стимулирующих выплат подписал мэр Сергей Собянин.

Как сообщается на сайте mos.ru, медики будут получать отдельное вознаграждение за каждого вакцинированного пациента сверх установленных плановых заданий. Если врач убедит сделать прививку человека в возрасте от 18 до 60 лет, ему заплатят 200 рублей. За одного вакцинированного старше 60 лет медику дадут 400 рублей.

Власти рассчитывают, что введение стимулирующих выплат поможет ускорить темпы вакцинации горожан на фоне сезонного роста заболеваемости. Особое внимание уделяется пожилым москвичам как наиболее уязвимой группе населения.

К настоящему времени первый компонент вакцины от коронавируса получили пять миллионов москвичей, среди них 1,1 миллиона граждан старше 60 лет.

Прививку в Москве можно сделать бесплатно по предварительной записи в районной поликлинике или без записи в многочисленных пунктах вакцинации, расположенных в разных частях города.

За последние сутки в Москве коронавирус подтвердился еще более чем у трех тысяч человек.