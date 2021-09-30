Свежая статистика по коронавирусу в России на 30 сентября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 30 сентября
Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press / www.globallookpress.com
продолжениеКоронавирус в России: главное
За сутки вирус подхватили 23 888 жителей нашей страны

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в России. За сутки положительный тест на COVID-19 сдали 23 888 человек. С начала пандемии коронавирусом заразились 7 511 026 соотечественников.

За последние 24 часа болезнь победили 18 826 человек. Общее количество выздоровевших составляет 6 672 767.

По данным на 30 сентября, COVID-19 унес жизни еще 867 россиян. За все время с недугом не справились 207 255 человек.

Первое место по количеству новых случаев остается за Москвой. В столице коронавирус диагностировали у 3998 горожан. В Санкт-Петербурге за сутки заболели 2077 местных жителей. Замыкает тройку лидеров Московская область с 1216 заразившимися. 

Ранее стало известно о том, что Сергей Собянин поручил ввести стимулирующие выплаты для медиков за проведение вакцинации. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
Гость315962
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И снова рекорд - почти 900 человек. И это якобы при хорошей системе здравоохранения
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