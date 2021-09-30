Всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на COVID-19

Всем пациентам с симптомами ОРВИ будут делать экспресс-тесты на COVID-19
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва
В столице утвержден новый алгоритм действий при подозрении на коронавирус

С 1 октября в Москве всем больным с симптомами ОРВИ будут проводить экспресс-тестирование на антиген к COVID-19. Об этом в пятницу, 30 сентября, сообщила руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в столице, заммэра Анастасия Ракова.

Она рассказала, что делать экспресс-тесты на коронавирус больным с признаками ОРВИ в Москве в экспериментальном порядке начали еще летом. Исследования показали, что в 85% случаев результат экспресс-теста совпадает с ПЦР. Это высокая эффективность, поэтому теперь тест на антиген будет проводиться в обязательном порядке всем москвичам с симптомами ОРВИ.

"Такой подход позволяет нам оперативно поставить диагноз, а значит в тот же день приступить к лечению, что критически важно при COVID-19",

– подчеркнула Анастасия Ракова.

Экспресс-тест на антиген к COVID-19 позволяет получить результат за 10-20 минут, пишет АГН "Москва". Если тест окажется положительным, его тут ж проведут всем проживающим вместе с пациентом.  При этом ПЦР-тест продолжат делать по-прежнему.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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