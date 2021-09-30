За сутки заболели 1216 жителей региона

Эпидемиологическая обстановка в Московской области остается достаточно напряженной. Региональный Минздрав опубликовал свежие данные по коронавирусу на 30 сентября.

Больше всего новых случаев зарегистрировано в Балашихе. За последние 24 часа там заболели 146 местных жителей. Следом идет Королев со 105 заразившимися. В Одинцовском округе положительный тест на ковид сдали 99 человек.

В Красногорске количество заболевших увеличилось на 73, в Химках стало на 59 пациентов больше. В Клину – плюс 55 инфицированных.

За сутки диагноз COVID-19 поставили 1216 жителям региона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".