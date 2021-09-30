Эпидобстановка в регионе оставляет желать лучшего

В городском транспорте Московской области ужесточили контроль за соблюдением карантинных требований. Пассажиры обязаны носить маски – как они справляются с этой задачей, активно проверяют правоохранители.



Профильные эксперты, а также добровольцы проводят рейды по наземному транспорту, электричкам и такси. Нарушителей санитарных норм могут серьезно наказать: за такой проступок придется заплатить штраф 5 тысяч рублей, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно у захворавшего жителя области в легких обнаружили инородное тело.