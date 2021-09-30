В Подмосковье стали строже контролировать масочный режим в транспорте

Эпидобстановка в регионе оставляет желать лучшего

В городском транспорте Московской области ужесточили контроль за соблюдением карантинных требований. Пассажиры обязаны носить маски – как они справляются с этой задачей, активно проверяют правоохранители.

Профильные эксперты, а также добровольцы проводят рейды по наземному транспорту, электричкам и такси. Нарушителей санитарных норм могут серьезно наказать: за такой проступок придется заплатить штраф 5 тысяч рублей, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

К слову, недавно у захворавшего жителя области в легких обнаружили инородное тело.

Источник: АГН "Москва" ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

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