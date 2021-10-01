Жертвами ковида стали еще 887 человек

Число заболевших коронавирусом в России продолжает расти. По последней информации, предоставленной Оперативным штабом, за последние 24 часа количество заболевших увеличилось на 24 522. За весь период пандемии диагноз COVID-19 поставили 7 535 548 жителям нашей страны.

За минувшие сутки врачи помогли 19 955 соотечественникам избавиться от недуга. В общей сложности болезнь побороли 6 692 722 россиянина.

По данным на 1 октября, жертвами коронавируса стали 887 человек. Общее количество погибших из-за заразы составляет 208 142.

Лидером по количеству новых случаев по-прежнему остается Москва. За последние сутки там заболели 3993 человек. Следом идет Санкт-Петербург с 2281 заразившимся. В Московской области на больничный ушли еще 1339 жителей региона.

Ранее появилась информация, что в Подмосковье стали строже контролировать масочный режим в общественном транспорте.