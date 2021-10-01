Эпидемиологическая обстановка в РФ остается напряженной

Вице-премьер России Татьяна Голикова высказалась о введении локдауна в нашей стране. По ее словам, пока что необходимости прибегать к таким жестким мерам из-за COVID-19 нет.

Слова Голиковой приводит РИА "Новости".

При этом в РФ эпидемиологическая обстановка остается напряженной. Так, например, 1 октября был зафиксирован новый максимум смертей – 887 умерших за последние 24 часа.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сложившуюся ситуацию. Госдеятель отметил, что "динамика вызывает беспокойство".

Однако Песков обратил внимание на то, что нынешняя ситуация с количеством жертв пресловутого вируса отличается от той, которая была прошлой весной, передает агентство.