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Вице-премьер России Татьяна Голикова высказалась о введении локдауна в нашей стране. По ее словам, пока что необходимости прибегать к таким жестким мерам из-за COVID-19 нет.
Слова Голиковой приводит РИА "Новости".
При этом в РФ эпидемиологическая обстановка остается напряженной. Так, например, 1 октября был зафиксирован новый максимум смертей – 887 умерших за последние 24 часа.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сложившуюся ситуацию. Госдеятель отметил, что "динамика вызывает беспокойство".
Однако Песков обратил внимание на то, что нынешняя ситуация с количеством жертв пресловутого вируса отличается от той, которая была прошлой весной, передает агентство.
Об этом сообщил украинский газовый оператор
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