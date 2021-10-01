Всего в регионе зафиксировано 1339 случаев заражения ковидом

Ситуация с коронавирусом в Московской области оставляет желать лучшего. По последним данным на 1 октября 2021 года, в регионе врачи поставили диагноз "COVID-19" 449 157 жителям.

Наихудший показатель за сутки у Мытищ. Там на самоизоляцию ушел 151 человек. Следом в антирейтинге расположились Люберцы (105 случаев заболевания) и Балашиха (102).

Напряженная обстановка в Одинцовском округе (89), в Сергиево-Посаде (71) и Королеве (69), отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня".