Курс рубля
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Ситуация с коронавирусом в Московской области оставляет желать лучшего. По последним данным на 1 октября 2021 года, в регионе врачи поставили диагноз "COVID-19" 449 157 жителям.
Наихудший показатель за сутки у Мытищ. Там на самоизоляцию ушел 151 человек. Следом в антирейтинге расположились Люберцы (105 случаев заболевания) и Балашиха (102).
Напряженная обстановка в Одинцовском округе (89), в Сергиево-Посаде (71) и Королеве (69), отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня".
Крупнейших мировых поставщиков голубого топлива заподозрили в противодействии "зеленой" революции на континенте
Дипломаты недовольны прозападными назначениями в экспертной группе по регионам