В Подмосковье перечислили округа с наибольшим числом заболевших COVID-19

Всего в регионе зафиксировано 1339 случаев заражения ковидом

Ситуация с коронавирусом в Московской области оставляет желать лучшего. По последним данным на 1 октября 2021 года, в регионе врачи поставили диагноз "COVID-19" 449 157 жителям.

Наихудший показатель за сутки у Мытищ. Там на самоизоляцию ушел 151 человек. Следом в антирейтинге расположились Люберцы (105 случаев заболевания) и Балашиха (102). 

Напряженная обстановка в Одинцовском округе (89), в Сергиево-Посаде (71) и Королеве (69), отмечает интернет-портал "Подмосковье сегодня"

Источник: Телеграм-канал "Мособлштаб" ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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