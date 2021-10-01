Решение должны принимать медики

Ситуация с эпидемией коронавируса в России продолжает оставаться напряженной. Зампред подмосковной Общественной палаты Евгений Мартынов высказался на тему возможного локдауна.

По его словам, если будет нужно, подобное ограничение придется принять ради здоровья людей. При этом Мартынов уточнил, что решение – за врачами, "которые видят реальную картину". Если медики придут к выводу, что система здравоохранения дальше не справится с потоком заболевших, выхода не останется.

Как передает интернет-издание "Подмосковье сегодня", снизить число заражений поможет доверие к врачам, вакцинация и соблюдение санитарных норм.