Статистика по коронавирусу в России на 2 октября

Статистика по коронавирусу в России на 2 октября
Фото: pixabay.com
Еще 886 человек погибли от последствий инфекции

Коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 25 219 россиян за минувшие сутки. Еще 886 скончались, а 17 852 смогли выздороветь. Данные приводит Оперативный штаб по распространению COVID-19 в стране. 

Больше всего больных выявлено в Москве – 4 032 человека. В Московской области зарегистрировано 1 483 случаев заражения ковидом. Количество заболевших в Санкт-Петербуге выросло на 2 494.

Среди регионов первое место по приросту выявленных случаев инфекции у Самарской области. Там коронавирус нашли у 614 человек. На втором месте Воронежская с 589 случаями заболевания. Замыкает тройку Нижегородский регион, где за последние 24 часа диагноз COVID поставили еще 581 жителю. 

Согласно обновленным данным, общее число заболевших коронавирусом в России достигло 7 560 767 человек. Всего в стране скончались 209 028 граждан, а 6 710 574 выздоровели. 

Накануне Татьяна Голикова заявила, что планов по введению в России нового локдауна нет, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в стране вызывает опасения.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Living in CA
Пожаловаться Ответить
и снова рекорд "лучшей" медицины в мире
1
новости партнеров

В Чехии призвали Европу к "войне" с Россией по газу

Крупнейших мировых поставщиков голубого топлива заподозрили в противодействии "зеленой" революции на континенте

Россия застопорила работу Совбеза ООН во время заседания по Африке - СМИ

Дипломаты недовольны прозападными назначениями в экспертной группе по регионам

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей