Еще 886 человек погибли от последствий инфекции

Коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 25 219 россиян за минувшие сутки. Еще 886 скончались, а 17 852 смогли выздороветь. Данные приводит Оперативный штаб по распространению COVID-19 в стране.

Больше всего больных выявлено в Москве – 4 032 человека. В Московской области зарегистрировано 1 483 случаев заражения ковидом. Количество заболевших в Санкт-Петербуге выросло на 2 494.

Среди регионов первое место по приросту выявленных случаев инфекции у Самарской области. Там коронавирус нашли у 614 человек. На втором месте Воронежская с 589 случаями заболевания. Замыкает тройку Нижегородский регион, где за последние 24 часа диагноз COVID поставили еще 581 жителю.

Согласно обновленным данным, общее число заболевших коронавирусом в России достигло 7 560 767 человек. Всего в стране скончались 209 028 граждан, а 6 710 574 выздоровели.

Накануне Татьяна Голикова заявила, что планов по введению в России нового локдауна нет, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в стране вызывает опасения.