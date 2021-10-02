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Коронавирусную инфекцию обнаружили еще у 25 219 россиян за минувшие сутки. Еще 886 скончались, а 17 852 смогли выздороветь. Данные приводит Оперативный штаб по распространению COVID-19 в стране.
Больше всего больных выявлено в Москве – 4 032 человека. В Московской области зарегистрировано 1 483 случаев заражения ковидом. Количество заболевших в Санкт-Петербуге выросло на 2 494.
Среди регионов первое место по приросту выявленных случаев инфекции у Самарской области. Там коронавирус нашли у 614 человек. На втором месте Воронежская с 589 случаями заболевания. Замыкает тройку Нижегородский регион, где за последние 24 часа диагноз COVID поставили еще 581 жителю.
Согласно обновленным данным, общее число заболевших коронавирусом в России достигло 7 560 767 человек. Всего в стране скончались 209 028 граждан, а 6 710 574 выздоровели.
Накануне Татьяна Голикова заявила, что планов по введению в России нового локдауна нет, несмотря на то, что ситуация с коронавирусом в стране вызывает опасения.
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