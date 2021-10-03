Опубликованы свежие данные по Москве и России

Статистику по коронавирусу на 3 октября публикует столичный оперштаб.

За последние сутки, согласно свежим данным, от ковида умерло 890 человек. Заболели 25 769, вылечились 15 391.

На первом месте по распространению вируса остается Москва. Здесь ковидом заболели 4294 человека.

На второй строчке Петербург. Положительные тесты у 2463 человек.

Тройку замыкает Московская область. Выявлено 1646 заражений.

За все время пандемии в России от коронавируса умерло 209 918 пациентов. Зафиксировано 7 586 536 случаев ковида. Выздоровели 6 725 965 человек.