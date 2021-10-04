В России выявлен еще 25 781 заболевший

Долгие месяцы наша страна борется с распространением опасной для жизни коронавирусной инфекции. Последними данными с ковидного поля боя поделились профильные эксперты оперативного штаба.



По данным на 4 октября, за весь период буйства вируса в нашей стране заразились 7 612 317 человек. Специалистам удалось полностью вылечить 6 740 491 пациента. Жертвой коварного заболевания стал 210 801 россиянин.

При этом за минувшие сутки медицинские эксперты выявили еще 25 781 носителя инфекции. На первом месте по приросту новых заболевших находится Москва, там инфицированы еще 4 410 горожан. Следом расположилась Северная столица с показателем в 2 198 новых зараженных петербуржцев. На третьем месте – Подмосковье. За вчерашний день коронавирусом заразились 1 733 местных жителя.

За сутки врачам удалось вылечить 14 526 человек. Скончались от COVID-19 еще 883 россиянина.

К слову, недавно было названо условие нового локдауна. Такое важное для страны решение должны принимать медицинские специалисты. Власти подчеркнули, что, если будет нужно, подобное ограничение придется принять ради здоровья людей.