Из-за COVID-19 в России отменили массовые мероприятия

На одной площадке нельзя собирать более трех тысяч участников

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что по всей стране были отменены массовые мероприятия. Ее слова проводит РИА "Новости".

Попова отметила – решение об отмене массовых мероприятий принимает главный государственный санитарный врач. При этом в первую очередь учитывается эпидемиологическая обстановка в РФ.

Анна Юрьевна заявила – ни в одном из российских городов нельзя собирать на одной площадке более трех тысяч человек.

Только в двух регионах страны разрешены мероприятия с общим количеством участников от одной тысячи до трех. 

Ранее в России озвучили планы по локдауну из-за коронавируса. 

Источник: РИА Новости ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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