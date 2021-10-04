На одной площадке нельзя собирать более трех тысяч участников

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что по всей стране были отменены массовые мероприятия. Ее слова проводит РИА "Новости".

Попова отметила – решение об отмене массовых мероприятий принимает главный государственный санитарный врач. При этом в первую очередь учитывается эпидемиологическая обстановка в РФ.

Анна Юрьевна заявила – ни в одном из российских городов нельзя собирать на одной площадке более трех тысяч человек.

Только в двух регионах страны разрешены мероприятия с общим количеством участников от одной тысячи до трех.

Ранее в России озвучили планы по локдауну из-за коронавируса.