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Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что по всей стране были отменены массовые мероприятия. Ее слова проводит РИА "Новости".
Попова отметила – решение об отмене массовых мероприятий принимает главный государственный санитарный врач. При этом в первую очередь учитывается эпидемиологическая обстановка в РФ.
Анна Юрьевна заявила – ни в одном из российских городов нельзя собирать на одной площадке более трех тысяч человек.
Только в двух регионах страны разрешены мероприятия с общим количеством участников от одной тысячи до трех.
Ранее в России озвучили планы по локдауну из-за коронавируса.
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