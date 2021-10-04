Москва возобновит розыгрыши подарков среди вакцинированных – Собянин

Москва возобновит розыгрыши подарков среди вакцинированных – Собянин
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
продолжениеВ ГУМе возобновил работу центр по вакцинации
Власти ищут способы активнее привлекать горожан делать прививки от COVID-19

В Москве планируют вернуться к практике проведения лотерей среди жителей, сделавших прививку от коронавируса. Об этом мэр Сергей Собянин рассказал в понедельник, 4 октября.

По словам градоначальника, лотереи, где разыгрывались не только денежные призы, но и такие серьезные подарки как машины и квартиры, оказались хорошей мерой для ускорения процесса вакцинации. Поэтому сейчас планируется возобновить подобные розыгрыши в качестве стимула для москвичей, передает АГН "Москва".

Летом среди москвичей, получивших вакцину от коронавируса, еженедельно разыгрывались по пять автомобилей. При этом пожилые жители получали по 1000 баллов, эквивалентных рублю, которые можно было потратить в магазинах или аптеках. Также пенсионерам выдавались подарочные коробки с необходимым медицинским оборудованием и косметическими средствами.

За последние сутки в столице подхватили ковид4 410 человек. В целом по России заразились свыше 25,7 тысяч жителей. В связи с этим Роспотребнадзор принял решение приостановить по всей стране проведение массовых мероприятий.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
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