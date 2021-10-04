В ГУМе возобновил работу центр по вакцинации

В ГУМе возобновил работу центр по вакцинации
Фото: Мобильный репортер АГН Москва
Гостиный двор возвращается к проведению выставок и мероприятий

В столичном ГУМе вновь начали делать прививки от коронавируса. В день этот центр по вакцинации способен принять до пяти тысяч человек. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что подход к организации вакцинации в столице меняется в зависимости от текущих условий. В частности, сейчас нет необходимости в огромных площадях, поэтому крупнейший центр вакцинации в Гостином Дворе прекращает свою работу. Здесь снова будут проходить выставки и другие культурные мероприятия.

Однако в центре столице начнет работу другой центр по вакцинации – в ГУМе. Прийти сюда на прививку можно без предварительной записи ежедневно с 10:00 до 21:00. По сравнению с началом года, для вакцинирующихся создали более комфортные условия.

"Выделены более просторные помещения, улучшена логистика, обеспечен максимальный комфорт. Пропускная способность пункта тоже была увеличена, и теперь он сможет принимать до пяти тысяч пациентов в день",

– рассказала Анастасия Ракова.

Здесь же в ГУМе будут выдавать подарочные наборы "С заботой о здоровье" москвичам старше 65 лет, которые до 31 декабря 2021 года сделают прививку от коронавируса или пройдут ревакцинацию.

Кроме того, в ближайшее время в столице планируется возобновить проведение лотерей среди вакцинировавшихся. Об этом сообщил мэр Сергей Собянин в понедельник, 4 октября.

Источник: mos.ru
Николай ВИКТОРОВ
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