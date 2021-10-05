Новый антирекорд по смертности: свежая статистика по коронавирусу в России на 5 октября

Новый антирекорд по смертности: свежая статистика по коронавирусу в России на 5 октября
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва
За все время пандемии в стране заразились COVID-19 7 637 427 россиян

В России за сутки зарегистрировано 25 110 новых случаев заболевания ковидом. Об этом сообщает Оперативный штаб.

По последним данным, за последние 24 часа в Москве на самоизоляцию ушли 3827 горожан. В Санкт-Петербурге врачи поставили 1894 диагнозов "коронавирус". Положительные тесты на инфекцию сдали 1788 жителей Московской области.

За сутки вирус унес жизни 895 человек – это новый антирекорд. Всего не стало 211 696 россиян с начала 2020 года.

При этом выздоровевших от болезни стало 6 759 059 пациентов. За последние 24 часа к привычной жизни вернулись 18 568 человек. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
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