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Все регионы Российской Федерации продолжают борьбу с распространением пресловутой коронавирусной инфекции. Последние данные с ковидного фронта в Московской области неутешительные – там заболели еще 1788 человек.
Всего за время буйства опасного заболевания в регионе инфекцию подхватили 457 146 человек, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
При этом медицинским специалистам удалось полностью излечить 396 978 пациентов. Только за минувшие сутки после болезни встали на ноги еще 1 163 человека. Жертвами инфекции стали 8 253 жителя области.
Напомним, по последним данным, за все время пандемии в России заразились 6 759 059 человек.
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