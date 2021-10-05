Госдеятель призывает расширить практику QR-кодов

Во вторник, 5 октября, президент России Владимир Путин провел совещание с членами правительства. В ходе видеоконференции вице-премьер РФ Татьяна Голикова предложила несколько вариантов, как избежать введения локдауна в нашей стране.

Она заявила, что регионы могут получить шанс объявить себя свободными от коронавируса. За это им будут выдавать специальные гранты.

Татьяна Алексеевна предложила также раз в месяц проводить лотерейные розыгрыши для тех жителей РФ, кто вакцинировался против COVID-19.

Вице-премьер России приказала сократить сроки получения результатов ПЦР-тестов. Если раньше о диагнозе можно было узнать в течение 48 часов, то теперь – в рамках одного дня.

Голикова порекомендовала регионам пускать на массовые мероприятия только тех, у кого имеется QR-код. Она выступила с инициативой повысить лимит заполняемости закрытых площадок до 70%, передает телеграм-канал РИА "Новости".

Татьяна Алексеевна обратилась к российским медикам с предложением тестировать пациентов, имеющих признаки ОРВИ, на наличие у них диагноза COVID-19.

Госдеятель считает, что целесообразно распространять практику QR-кодов на различные сферы деятельности. Речь идет прежде всего о тех регионах, в которых ситуация с коронавирусом остается напряженной.

Голикова акцентировала внимание на том, что те или иные меры должны быть введены с учетом конкретной ситуации.

Стоит отметить, что эпидемиологическая обстановка в России с каждым разом ухудшается. По данным на 5 октября, в нашей стране побит новый рекорд по смертности – 895 человек за последние 24 часа.