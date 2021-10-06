В России заразились еще 25 133 человека

Эпидемиологическая обстановка в нашей стране продолжает ухудшаться. Власти стараются сделать все возможное для сдерживания распространения COVID-19, однако люди продолжают болеть. Сотрудники оперативного штаба по борьбе с инфекцией поделились последними новостями с ковидного фронта. Выяснилось, что за минувшие сутки вирус подхватили еще 25 133 гражданина.



При этом общее число заболевших за период буйства коронавирусной инфекции достигло 7 662 560 человек. В то же время медицинским сотрудникам удалось полностью вылечить 6 778 900 пациентов. Жертвами инфекции стали 212 625 россиян.

За последние 24 часа специалисты выявили еще 25 133 носителя опасного вируса. Больше всего людей заболело в столице. За сутки стало известно о еще 3 589 инфицированных москвичах. Следом идет город на Неве. В Санкт-Петербурге заболели 2 187 местных жителей. Замыкает тройку лидеров печального рейтинга Подмосковье, там заразились еще 1 410 человек.

За минувшие сутки медицинские специалисты спасли от опасной болезни 19 841 россиянина. Скончались от коронавирусной инфекции еще 929 наших сограждан – это новый рекорд по числу умерших от ковида за сутки с начала пандемии.

К слову, недавно заместитель главы российского правительства Татьяна Голикова назвала условие для избежания локдауна в нашей стране. Она считает необходимым расширить практику QR-кодов.