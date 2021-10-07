Опасную инфекцию подхватили еще 27 550 россиян

С приходом осени эпидемиологическая ситуация в нашей стране заметно ухудшилась. В печальном рейтинге по заболеваемости устанавливаются новые рекорды, люди продолжают заражаться. Однако власти делают все необходимое для стабилизации обстановки. Последними новостями с ковидного поля боя поделились специалисты профильного оперативного штаба.



По последним данным на четверг, 7 октября, общее число заболевших во время пандемии в нашей стране составило 7 690 110 человек. Только за минувшие сутки опасную инфекцию подхватили 27 550 граждан – это максимальное число случаев ковид с начала года.

Лидером по уровню заражаемости остается российская столица. В Москве COVID-19 выявили еще у 5404 горожан. На втором месте расположилась Северная столица, там заболели 2418 петербуржцев. Далее идет Московская область с 1454 новыми инфицированными.

В то же время врачи продолжают ожесточенную борьбу со смертоносной инфекцией. За сутки медицинские специалисты полностью вылечили 20 330 человек. За все время буйства мировой эпидемии с инфекцией справились 6 799 230 наших сограждан. Жертвами коронавируса стали еще 924 человека. Всего COVID-19 унес жизни 213 549 россиян.

Напомним, недавно в кабинете министров назвали условие для избежания локдауна в нашем государстве. По мнению вице-премьера Татьяны Голиковой, в стране необходимо расширить практику QR-кодов.