За сутки в регионе выявили 1454 новых случая

В Подмосковье назвали города, которые по числу заболевших коронавирусом за сутки.

Сегодня, 7 октября, больше всего случаев было выявлено в Балашихе и Королеве – по 206 и 111 случаев соотвественно. В Красногорске ситуация немногим лучше – 97 заразившихся за 24 часа.

В Солнечногорске COVID-19 выявили у 79 граждан, еще 68 человек подцепили инфекцию в Пушкино, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".

За сутки в Подмосковье заболели 1454 человека.



