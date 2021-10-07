Два подмосковных города оказались в красной зоне по коронавирусу

За сутки в регионе выявили 1454 новых случая

В Подмосковье назвали города, которые по числу заболевших коронавирусом за сутки. 

Сегодня, 7 октября, больше всего случаев было выявлено в Балашихе и Королеве – по 206 и 111 случаев соотвественно. В Красногорске ситуация немногим лучше – 97 заразившихся за 24 часа. 

В Солнечногорске COVID-19 выявили у 79 граждан, еще 68 человек подцепили инфекцию в Пушкино, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

За сутки в Подмосковье заболели 1454 человека. 


Источник: "Коронавирус.Мособлштаб" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА
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