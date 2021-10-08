Выявлены еще 27 246 носителей инфекции

С приходом холодов эпидемиологическая обстановка в нашей стране серьезно обострилась. Профильные ведомства прикладывают максимальные усилия для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако люди продолжают заражаться – коронавирусная инфекция уверенно распространяется по стране. Профильные эксперты рассказали о текущей ситуации по зараженным.



По последним данным на пятницу, 8 октября, в нашем государстве заразились еще 27 246 человек. За прошедшие сутки вирус унес жизни 936 россиян. Медицинские специалисты трудятся, не покладая рук, чтобы спасти людей и поставить их на ноги. Полностью вылечить удалось еще 20 566 человек.

Пальма первенства в печальном рейтинге до сих пор остается у Москвы. В российской столице заразились еще 4 595 горожан. Следом расположился город на Неве, там заболел 2 501 петербуржец. На третьем месте все также Московская область, в этом регионе зарегистрировано 1 490 новых случаев заражения.

Всего за период борьбы с коронавирусной инфекцией в нашей стране заразились 7 717 356 человек. Вирус послужил причиной смерти 214 485 россиян. Полностью вылечились от опасной болезни 6 819 796 наших сограждан.

Ранее в российском правительстве озвучили условие, при котором власти не станут вводить в стране тотальный карантин.