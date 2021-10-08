Статистика по коронавирусу на 8 октября

Статистика по коронавирусу на 8 октября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Выявлены еще 27 246 носителей инфекции

С приходом холодов эпидемиологическая обстановка в нашей стране серьезно обострилась. Профильные ведомства прикладывают максимальные усилия для того, чтобы стабилизировать ситуацию. Однако люди продолжают заражаться – коронавирусная инфекция уверенно распространяется по стране. Профильные эксперты рассказали о текущей ситуации по зараженным.

По последним данным на пятницу, 8 октября, в нашем государстве заразились еще 27 246 человек. За прошедшие сутки вирус унес жизни 936 россиян. Медицинские специалисты трудятся, не покладая рук, чтобы спасти людей и поставить их на ноги. Полностью вылечить удалось еще 20 566 человек.

Пальма первенства в печальном рейтинге до сих пор остается у Москвы. В российской столице заразились еще 4 595 горожан. Следом расположился город на Неве, там заболел 2 501 петербуржец. На третьем месте все также Московская область, в этом регионе зарегистрировано 1 490 новых случаев заражения.

Всего за период борьбы с коронавирусной инфекцией в нашей стране заразились 7 717 356 человек. Вирус послужил причиной смерти 214 485 россиян. Полностью вылечились от опасной болезни 6 819 796 наших сограждан.

Ранее в российском правительстве озвучили условие, при котором власти не станут вводить в стране тотальный карантин.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА

Ответить:

Гость316152
Пожаловаться Ответить
Гость315962
Лучшая в мире система здравоохранения ! Путин освобождает Россию от быдла
Причем здесь Путин вообще? Если ты, быдло, не желающее вакцинироваться, то это твои быдлячьи проблемы.
Гость315962
Пожаловаться Ответить
Лучшая в мире система здравоохранения ! Путин освобождает Россию от быдла
1
новости партнеров

В Польше испугались последствий экономического удара по России

Поляки переживают, что антироссийский проект может пойти на пользу россиянам

НАТО испугались расширения военного присутствия России на Балтике из-за "Северного потока-2"

В Москве считают, что противники нашей трубы уже не знают, к чему в проекте придраться

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей