Россия добивается взаимного признания с ЕС COVID-сертификатов

Россия добивается взаимного признания с ЕС COVID-сертификатов
Фото М. Денисова. Mos.ru
В Минздраве рассказали, на каком этапе находится этот процесс сейчас

Россия направила все документы, запрошенные европейской стороной, для взаимного признания COVID-сертификатов. Об этом сообщили в Минздраве РФ в пятницу, 8 сентября.

В ведомстве отметили, что по данному вопросу прошли двусторонние консультации, после которых Москва подготовила необходимые документы.

"Они были направлены в представительство ЕС в сентябре. 30 сентября их получение подтверждено сотрудником представительства",

– передает РИА "Новости" сообщение Минздрава. Там отметили также, что Москва последовательно добивается сертификации в ЕС вакцины "Спутник V". В частности, сейчас решается вопрос о визите представителей Европейского агентства лекарственных средств (ЕМА) в Россию. Предварительно он запланирован на декабрь 2021 года.

Ранее посол ЕС Маркус Эдерер заявил, что Москва не подготовила документы, которые затребовал Брюссель и без которых невозможно взаимное признание сертификатов о вакцинации граждан от коронавируса, включающих сведения и о перенесенном заболевании.

Эдерер при этом отверг подозрения, что на Западе затягивают с одобрением вакцины "Спутник V" по политическим мотивам, указав в интервью РБК, что члены соответствующей комиссии "невосприимчивы к давлению" в виде негативных высказываний политических лидеров. Ранее МИД Франции выступил против сертификации российских вакцин.

Николай ВИКТОРОВ

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