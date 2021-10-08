Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
811 новости
Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб" опубликовал свежую статистику по коронавирусу в Московской области на 8 октября. Лидером по количеству новых случаев стала Балашиха, где за сутки диагноз COVID-19 поставили 123 местным жителям.
На втором месте – Подольск со 105 заболевшими. Следом идут Мытищи. Там заразу подхватили еще 104 человека.
В Красногорске – на 92 зараженных больше. В Королеве коронавирус диагностировали у 91 человека. В Пушкино – 78 новых случаев.
Всего за сутки заболели 1490 жителей региона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Поляки переживают, что антироссийский проект может пойти на пользу россиянам