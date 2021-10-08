В Подмосковье назвали худшие округа по ковиду

За последние 24 часа заболели 1490 человек

Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб" опубликовал свежую статистику по коронавирусу в Московской области на 8 октября. Лидером по количеству новых случаев стала Балашиха, где за сутки диагноз COVID-19 поставили 123 местным жителям.

На втором месте – Подольск со 105 заболевшими. Следом идут Мытищи. Там заразу подхватили еще 104 человека.

В Красногорске – на 92 зараженных больше. В Королеве коронавирус диагностировали у 91 человека. В Пушкино – 78 новых случаев.

Всего за сутки заболели 1490 жителей региона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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