За последние 24 часа заболели 1490 человек

Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб" опубликовал свежую статистику по коронавирусу в Московской области на 8 октября. Лидером по количеству новых случаев стала Балашиха, где за сутки диагноз COVID-19 поставили 123 местным жителям.

На втором месте – Подольск со 105 заболевшими. Следом идут Мытищи. Там заразу подхватили еще 104 человека.

В Красногорске – на 92 зараженных больше. В Королеве коронавирус диагностировали у 91 человека. В Пушкино – 78 новых случаев.

Всего за сутки заболели 1490 жителей региона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".