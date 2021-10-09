От ковида умерли * человек

По последним данным Оперативного штаба, в России зафиксировано 7 746 718 случаев заболевания COVID-19. Только за последние сутки диагноз подтвердился у 29 362 человек.

В Москве за последние 24 часа положительный тест на инфекцию сдал 6001 горожанин. В Санкт-Петербурге заразились 2717 жителей. В Московской области число заболевших увеличилось на 1689.

Умерли за сутки от ковида 968 россиян. За время эпидемии болезнь унесла жизни 215 453 человек.

Выздоровевших за сутки оказалось 21 049 пациентов. Всего поправились 6 840 845 больных.