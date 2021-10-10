Свежая статистика по коронавирусу в России на 10 октября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 10 октября
Фото: www.pixabay.com
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Опасную инфекцию подхватили еще 28 647 россиян

Осенний период негативно сказался на эпидемиологической обстановке в нашей стране. Российские власти и профильные ведомства прикладывают максимальные усилия для того, чтобы сократить темпы заражаемости. Однако люди продолжают заболевать. Профильные эксперты из оперативного штаба по борьбе с инфекцией рассказали о текущей ситуации с распространением вируса по территории нашей страны. Выяснилось, что инфекцию подхватили еще 28 647 россиян.

Больше всего заболевших выявлено все также в российской столице. В Москве заразились 4 610 горожан. На втором месте печального рейтинга расположилась Северная столица, в Петербурге инфицированы еще 2 822 гражданина. На третьем месте – Московская область с показателем 2 026 новых случаев заболевания.

Медицинские специалисты делают все для того, чтобы спасти жизни зараженных жителей нашей страны. За минувшие сутки им удалось вылечить 17 274 пациентов. За то же время из-за последствий COVID-19 скончались 962 наших согражданина.

За все время буйства пандемии в России были заражены 7 775 365  местных жителей. При этом врачам удалось полностью вылечить 6 858 119 человек. За весь период распространения инфекции по стране ее жертвами стали 216 415 россиян.

Ранее стало известно, что российская сторона продолжает добиваться взаимного признания с европейскими государствами COVID-сертификатов. Недавно в Минздраве рассказали, на каком этапе сейчас находится этот процесс.

Источник: Стопкоронавирус.рф ✓ Надежный источник
Ольга ФЕДОРОВА
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