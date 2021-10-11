В Москве открылись центры бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19

В Москве открылись центры бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
Сделать тест за 15 минут можно в некоторых МФЦ и торговых центрах

Вовремя выявить заболевание, чтобы как можно быстрее начать лечение и оградить окружающих от опасности заразиться, поможет экспресс-тестирование на COVID-19. С понедельника, 11 октября, сделать бесплатный тест можно в 10 центрах госуслуг "Мои документы", а также ГУМе, фудмолле "Депо", ТЦ "Афимолл Сити" и в других популярных общественных местах. Об этом сообщила руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, заммэра Анастасия Ракова.

Сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу может любой желающий – достаточно предъявить паспорт или свидетельство о рождении ребенка. Ответ будет готов через 15 минут. Если результат окажется положительным, человека проведут в отдельный кабинет, где бесплатно возьмут ПЦР-тест и попросят отправиться на самоизоляцию до получения результата, который придет в течение суток.

Если и ПЦР окажется положительным, диагноз будет считаться подтвержденным. К пациенту придет врач из поликлиники, назначит лечение и выдаст лекарства. Если ПЦР окажется отрицательным, то человек будет считаться здоровым и необходимость находиться дома отменится.

По статистике, эффективность экспресс-тестов оценивается в 85%, число ложноположительных результатов составляет 2%.

Подробнее о возможности сдать бесплатно экспресс-тест на антиген к коронавирусу в Москве рассказывается в телеграм-канале Оперштаба столицы.

Напомним, что за последние сутки в Москве заразились ковидом еще 5002 человека.

Источник: Телеграм-канал
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров
По теме

Медведев крайне жестко объяснил бесполезность переговоров России с Зеленским

Президенты незалежных идут против себя и своего народа в угоду Западу и многозначным числам на счетах

"Верховный контрабандист": в Германии завели дело на Лукашенко

Белорусский лидер, по их мнению, придумал новую схему шантажа Евросоюза

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей