В Москве открылись центры бесплатного экспресс-тестирования на COVID-19

Сделать тест за 15 минут можно в некоторых МФЦ и торговых центрах

Вовремя выявить заболевание, чтобы как можно быстрее начать лечение и оградить окружающих от опасности заразиться, поможет экспресс-тестирование на COVID-19. С понедельника, 11 октября, сделать бесплатный тест можно в 10 центрах госуслуг "Мои документы", а также ГУМе, фудмолле "Депо", ТЦ "Афимолл Сити" и в других популярных общественных местах. Об этом сообщила руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, заммэра Анастасия Ракова.

Сделать экспресс-тест на антиген к коронавирусу может любой желающий – достаточно предъявить паспорт или свидетельство о рождении ребенка. Ответ будет готов через 15 минут. Если результат окажется положительным, человека проведут в отдельный кабинет, где бесплатно возьмут ПЦР-тест и попросят отправиться на самоизоляцию до получения результата, который придет в течение суток.

Если и ПЦР окажется положительным, диагноз будет считаться подтвержденным. К пациенту придет врач из поликлиники, назначит лечение и выдаст лекарства. Если ПЦР окажется отрицательным, то человек будет считаться здоровым и необходимость находиться дома отменится.

По статистике, эффективность экспресс-тестов оценивается в 85%, число ложноположительных результатов составляет 2%.

Подробнее о возможности сдать бесплатно экспресс-тест на антиген к коронавирусу в Москве рассказывается в телеграм-канале Оперштаба столицы.

Напомним, что за последние сутки в Москве заразились ковидом еще 5002 человека.