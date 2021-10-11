Новые правила посещения общественных мест вступят в силу с 15 ноября

В скором времени жителям Ленинградской области для посещения театров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-клубов понадобится QR-код.

Как сообщает РИА "Новости", нововведения вступят в силу 15 ноября. В случае отсутствия сертификата о вакцинации, жители региона смогут предъявить отрицательный ПЦР-тест.

Напомним, что ранее QR-коды для посещения массовых мероприятий ввели в Пермском крае, Удмуртии, Самарской и Курской областях.