В Ленобласти вводят QR-коды

Новые правила посещения общественных мест вступят в силу с 15 ноября

В скором времени жителям Ленинградской области для посещения театров, кинотеатров, бассейнов и фитнес-клубов понадобится QR-код. 

Как сообщает РИА "Новости", нововведения вступят в силу 15 ноября. В случае отсутствия сертификата о вакцинации, жители региона смогут предъявить отрицательный ПЦР-тест. 

Напомним, что ранее QR-коды для посещения массовых мероприятий ввели в Пермском крае, Удмуртии, Самарской и Курской областях. 

Источник: РИА "Новости" ✓ Надежный источник
Юлия МИХАЙЛОВА

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