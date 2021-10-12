Снова рекорд по числу смертей: статистика по коронавирусу в России на 12 октября

Снова рекорд по числу смертей: статистика по коронавирусу в России на 12 октября
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
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Количество заболевших с начала пандемии доросло до 7,8 миллионов

Оперативный штаб по распространению коронавируса в России сообщает о 28 190 новых случаях заражения инфекцией. За минувшие сутки болезнь унесла жизни 973 человек, поставив новый рекорд, а еще 20 706 выздоровели. 

Больше всего заражений ковидом зарегистрировано в Москве. Там обнаружили 4 669 больных. В Московской области зафиксировали 1 804 случая заболевания. В Санкт-Петербург прибавилось еще 2 158 заразившихся.

Среди регионов больше всего заболевших в Самарской области – 726 случаев. В Нижегородской выявили 655 больных COVID-19.

Согласно общей статистике распространения коронавируса в России, всего в стране инфекцией заболели 7 832 964 гражданина. От последствий болезни скончались 218 345, а 6 894 285 выздоровели. 

Ситуация с коронавирусом в стране ухадшается, в некоторых регионах снова вводят QR-коды. Подобную меру, к примеру, приняли в Ленобласти.

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Роман ИГНАТОВ
Гость317381
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Можете же когда хотите ! хоть по суточным смертям, но Россия впереди планеты всей !
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