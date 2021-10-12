Названы антилидеры по COVID-19 в Подмосковье на 12 октября

За сутки заразились 1 804 жителя региона

Ситуация с COVID-19 в России остается напряженной. Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб" привел свежие данные, отражающие прирост за минувшие сутки.

Антилидером по ковиду оказался Одинцовский округ. Там заразу подхватили еще 279 человек. Следом идет Сергиев-Посадский округ со 125 заболевшими. В Солнечногорске – на 106 инфицированных больше.

В Подольске положительный тест на коронавирус получили 77 человек. В Мытищах, Орехово-Зуевском округе и Чехове – 72, 71 и 70 заразившихся соответственно.

Всего за сутки заболели 1 804 жителя региона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
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