Иностранцам пришлось сознаться в клевете

Некоторые представители британской прессы были вынуждены приносить извинения за фейковые публикации о том, что наша страна якобы "украла" у Оксфорда формулу препарата для вакцинации.



Ранее по англоязычным СМИ разнеслась "сенсационная" новость. Там со злорадством писали, что достижения наших ученых на самом деле не имеют под собой оснований. Мол, высокоэффективный российский препарат для прививок от COVID-19 "Спутник V" был создан на основе иностранной вакцины AstraZeneca.

В статьях писали, что хитроумные русские "шпионы" украли формулу средства у более успешных зарубежных коллег. Стоит отметить, что голословные обвинения в адрес России – не редкость. Однако за такую откровенную клевету британцам пришлось извиняться. Их покаяние опубликовано в официальном телеграм-канале, посвященном российской вакцине.

Издание Daily Express признало, что выпустило фейк. Британские журналисты написали, что сожалеют о случившемся и с "радостью" публикуют заявление с опровержением от Российского фонда прямых инвестиций.

Любопытно, что это издание перепечатало "утку" с другого британского таблоида The Sun. Там написали, что русская разведка провела целую спецоперацию по хищению таинственной формулы имя.

Разумеется, в статье не было никаких доказательств и весомых аргументов. Материал вышел со ссылкой на очень осведомленных, но строго анонимных "министров".