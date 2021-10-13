За сутки вирус унес жизни 984 человека

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусной инфекцией в России опубликовал свежие данные об эпидемиологической обстановке в нашей стране. За последние 24 часа количество заболевших увеличилось на 28 717. С начала пандемии заразу подхватили 7 861 681 человек.

За сутки долгожданный отрицательный тест на COVID-19 получил 21 801 россиянин. За весь период буйства эпидемии с недугом справились 6 916 086 соотечественников.

Список людей, жизни которых унес коронавирус, с каждым разом пополняется новыми именами. По данным на 13 октября, от ковида скончались еще 984 человека. Общее количество умерших составляет 219 329.

Самый большой прирост по-прежнему фиксируется в Москве. Там за сутки заразились 4410 горожан. На втором месте – Санкт-Петербург с 2470 заболевшими. Замыкает тройку лидеров Московская область с 1898 инфицированными.

Ранее стало известно о том, что с 15 ноября в Ленинградской области вводят QR-коды, которые нужно будет предоставлять при посещении общественных мест.