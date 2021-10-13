В московских школах стартует эксперимент по экспресс-тестированию на COVID-19

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За последние две недели в Москве заболело коронавирусом на 42% школьников больше, чем за предыдущие две недели. Об этом сообщила руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, заместитель мэра Анастасия Ракова. В связи с этим решено начать бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в школах. С 14 октября проходить проверку будут учащиеся 10 столичных образовательных учреждений.
Делать экспресс-тесты будут всем ученикам с 1 по 11 класс, а также воспитанникам детских садов раз в две недели.
"Положительный результат экспресс-теста не является основанием ни для того, чтобы признать ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе. Но он является основанием для незамедлительного направления врача из поликлиники",
– пояснила Анастасия Ракова. Только после осмотра врача, получения результата повторного экспресс-теста и теста ПЦР можно будет поставить диагноз и при необходимости объявлять карантин для контактировавших с ребенком детей и взрослых.
После "обкатки" пилота экспресс-тестирование может быть введено и в других образовательных учреждениях. По мнению столичных властей, эта мера поможет своевременно выявлять болезнь у детей, протекающую в легкой форме или бессимптомно, и избежать массового перевода школ на дистанционное обучение.
Ранее в Москве организовали бесплатное экспресс-тестирование на ковид в некоторых МФЦ и торговых центрах.
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