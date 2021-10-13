В московских школах стартует эксперимент по экспресс-тестированию на COVID-19

В московских школах стартует эксперимент по экспресс-тестированию на COVID-19
Фото: АГН Москва / Софья Сандурская
Бесплатную проверку организуют в 10 образовательных учреждениях столицы

За последние две недели в Москве заболело коронавирусом на 42% школьников больше, чем за предыдущие две недели. Об этом сообщила руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, заместитель мэра Анастасия Ракова. В связи с этим решено начать бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в школах. С 14 октября проходить проверку будут учащиеся 10 столичных образовательных учреждений.

Делать экспресс-тесты будут всем ученикам с 1 по 11 класс, а также воспитанникам детских садов раз в две недели.

"Положительный результат экспресс-теста не является основанием ни для того, чтобы признать ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе. Но он является основанием для незамедлительного направления врача из поликлиники",

– пояснила Анастасия Ракова. Только после осмотра врача, получения результата повторного экспресс-теста и теста ПЦР можно будет поставить диагноз и при необходимости объявлять карантин для контактировавших с ребенком детей и взрослых.

После "обкатки" пилота экспресс-тестирование может быть введено и в других образовательных учреждениях. По мнению столичных властей, эта мера поможет своевременно выявлять болезнь у детей, протекающую в легкой форме или бессимптомно, и избежать массового перевода школ на дистанционное обучение.

Ранее в Москве организовали бесплатное экспресс-тестирование на ковид в некоторых МФЦ и торговых центрах.

Источник: АГН «Москва» ✓ Надежный источник
Николай ВИКТОРОВ
новости партнеров
По теме

"Переводят стрелки": Захарова раскрыла план Гааги по делу "Боинга" MH17

Суд в Нидерландах пытается спасти власти Украины, отказывая в дополнительном расследовании

Рябков сделал Нуланд предложение по дипломатам

Москва предупредила Вашингтон, что любые враждебные действия со стороны Штатов в адрес РФ не останутся без ответа

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей