В московских школах стартует эксперимент по экспресс-тестированию на COVID-19

Бесплатную проверку организуют в 10 образовательных учреждениях столицы

За последние две недели в Москве заболело коронавирусом на 42% школьников больше, чем за предыдущие две недели. Об этом сообщила руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве, заместитель мэра Анастасия Ракова. В связи с этим решено начать бесплатное экспресс-тестирование на COVID-19 в школах. С 14 октября проходить проверку будут учащиеся 10 столичных образовательных учреждений.

Делать экспресс-тесты будут всем ученикам с 1 по 11 класс, а также воспитанникам детских садов раз в две недели.

"Положительный результат экспресс-теста не является основанием ни для того, чтобы признать ребенка заболевшим, ни для введения карантина в классе. Но он является основанием для незамедлительного направления врача из поликлиники",

– пояснила Анастасия Ракова. Только после осмотра врача, получения результата повторного экспресс-теста и теста ПЦР можно будет поставить диагноз и при необходимости объявлять карантин для контактировавших с ребенком детей и взрослых.

После "обкатки" пилота экспресс-тестирование может быть введено и в других образовательных учреждениях. По мнению столичных властей, эта мера поможет своевременно выявлять болезнь у детей, протекающую в легкой форме или бессимптомно, и избежать массового перевода школ на дистанционное обучение.

Ранее в Москве организовали бесплатное экспресс-тестирование на ковид в некоторых МФЦ и торговых центрах.