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Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рассказал о высокой смертности среди пенсионеров. Так, более 85% москвичей, скончавшихся из-за ковида, составляют пожилые россияне.
При этом прививку против COVID-19 сделала только треть возрастных жителей столицы, передает "Интерфакс". В соответствии со статистикой, каждый девятый пациент старше 60 лет, подхвативший коронавирус, умирает.
Больше 50% коек в ковидных госпиталях занимают пенсионеры. В реанимации находятся около 70% пожилых пациентов. К аппарату ИВЛ подключены 80% людей старшего возраста, уточняет "Радио 1".
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