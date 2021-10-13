Больше 50% коек в ковидных госпиталях занимают пожилые люди

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом рассказал о высокой смертности среди пенсионеров. Так, более 85% москвичей, скончавшихся из-за ковида, составляют пожилые россияне.

При этом прививку против COVID-19 сделала только треть возрастных жителей столицы, передает "Интерфакс". В соответствии со статистикой, каждый девятый пациент старше 60 лет, подхвативший коронавирус, умирает.

Больше 50% коек в ковидных госпиталях занимают пенсионеры. В реанимации находятся около 70% пожилых пациентов. К аппарату ИВЛ подключены 80% людей старшего возраста, уточняет "Радио 1".