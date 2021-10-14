От COVID-19 излечились ? человек за сутки

Борьба с коронавирусом в России не останавливается ни на минуту. Однако эпидемия пока не думает отступать. Так, в стране заразились ковидом 7 892 980 человек. За последние 24 часа заболели 31 299 жителей.

Москва продолжает лидировать в антирейтинге. В столице врачи зафиксировали 6712 новых случаев с диагнозом "COVID-19". В Санкт-Петербурге на самоизоляцию ушли 2345 горожан. В Московской области бороться с инфекцией предстоит еще 1911 жителям.

Умерли за сутки 986 россиян. Всего скончались 220 315 пациентов.

Выздоровевших за последние 24 часа оказалось 21 670 пациентов. За все время с болезнью справились 6 937 756 человек.