Больше 31 тысячи зараженных: свежая статистика по коронавирусу на 14 октября

Больше 31 тысячи зараженных: свежая статистика по коронавирусу на 14 октября
Фото: Konstantin Kokoshkin / Global Look Press / www.globallookpress.com
От COVID-19 излечились ? человек за сутки

Борьба с коронавирусом в России не останавливается ни на минуту. Однако эпидемия пока не думает отступать. Так, в стране заразились ковидом 7 892 980 человек. За последние 24 часа заболели 31 299 жителей.

Москва продолжает лидировать в антирейтинге. В столице врачи зафиксировали 6712 новых случаев с диагнозом "COVID-19". В Санкт-Петербурге на самоизоляцию ушли 2345 горожан. В Московской области бороться с инфекцией предстоит еще 1911 жителям.

Умерли за сутки 986 россиян. Всего скончались 220 315 пациентов. 

Выздоровевших за последние 24 часа оказалось 21 670 пациентов. За все время с болезнью справились 6 937 756 человек. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА

Ответить:

Мотик
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:)))) не анонимной, а обязательной. и лечить за деньги тех, кто , не сделал
Лира
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Давно пора сделать прививку анонимной
Гость321596
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Игры в демократию обернулись хаосом. позор! Даже в Индии миллиард сто миллионов прививок сделали и на всю страну 12к заболевших. А россияне все кочевряжатся. Дайте нежелающим по 5,000, все дещеве будет, чем иь лехить, больницы и врачей содержать.
Гость321592
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Есть. 30 тыс рубеж пройден. А все по прежнему без масок и павильоны с прививками пустые. Ну что ребятки - держим курс на вымирание?
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