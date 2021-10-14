Опубликованные данные по COVID-19 на 14 октября

Обнародованы свежие данные по эпидемиологической обстановке в Подмосковье. Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в трех городах Московской области.

По информации телеграм-канала "Коронавирус.Мособлштаб", в антирейтинг по приросту ковида вошли Балашиха, Королев и Красногорск. Согласно данным от 14 октября, всего в регионе выявлено 1911 граждан, заболевших COVID-19.

Антилидером списка стала Балашиха – 231 новый случай, в Королеве – 170, в Красногорске – 126. По 120 заболевших выявлено в Люберцах и Пушкино. Еще 130 – в Одинцовском округе. Об этом сообщает портал "Подмосковье сегодня".

В Коломне – 79 новых заболевших, в Подольске – 66, в Химках – 64, в Клину – 61, в Богородском округе – 55, в Ивантеевке – 50, в Мытищах – 42, в Сергиево-Посадском округе – 41, в Наро-Фоминске и Серпухове – по 33, в Воскресенске, Жуковском, Орехово-Зуевском округе и Реутове – по 31.

