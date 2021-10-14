Курс рубля
- Что сегодня угрожает рублю: ситуацию раскрыл эксперт
- Новый рекорд: курс евро опустился до значений прошлогоднего августа
- Как рубль отреагирует на повышение ставки ЦБ: прогноз экономиста
Обнародованы свежие данные по эпидемиологической обстановке в Подмосковье. Наибольшее число заболевших коронавирусом выявлено в трех городах Московской области.
По информации телеграм-канала "Коронавирус.Мособлштаб", в антирейтинг по приросту ковида вошли Балашиха, Королев и Красногорск. Согласно данным от 14 октября, всего в регионе выявлено 1911 граждан, заболевших COVID-19.
Антилидером списка стала Балашиха – 231 новый случай, в Королеве – 170, в Красногорске – 126. По 120 заболевших выявлено в Люберцах и Пушкино. Еще 130 – в Одинцовском округе. Об этом сообщает портал "Подмосковье сегодня".
В Коломне – 79 новых заболевших, в Подольске – 66, в Химках – 64, в Клину – 61, в Богородском округе – 55, в Ивантеевке – 50, в Мытищах – 42, в Сергиево-Посадском округе – 41, в Наро-Фоминске и Серпухове – по 33, в Воскресенске, Жуковском, Орехово-Зуевском округе и Реутове – по 31.
Президент РФ ответил на вопрос о своем преемнике