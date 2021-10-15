Рекорды по смертям и приросту: статистика по коронавирусу в России на 15 октября

Рекорды по смертям и приросту: статистика по коронавирусу в России на 15 октября
Фото: Денис Гришкин/АГН Москва
За сутки количество заболевших увеличилось на 32 196

Эпидемиологическая ситуация в России остается напряженной. Об этом свидетельствуют свежие данные, опубликованные Оперативным штабом по борьбе с коронавирусной инфекцией. Так, за последние 24 часа положительный тест на ковид получили 32 196 человек. С момента начала пандемии заразились уже 7 925 176 жителей нашей страны. 

За сутки вирус победили 22 268 россиян. За все время буйства эпидемии с недугом справились 6 960 024 человека. 

По данным на 15 октября, коронавирус унес жизни 999 соотечественников. Общее число умерших от COVID-19 составляет 221 313. 

По суточному приросту лидирует Москва. Там на карантин ушел еще 6631 горожанин. В Санкт-Петербурге зафиксировали 2632 новых случая. В Московской области – на 2110 заболевших больше. 

Ранее Оперштаб рассказал, сколько пенсионеров умирает от COVID-19. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

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