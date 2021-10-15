Люберцы стали антилидером по ковиду в Подмосковье

За последние 24 часа заразу подхватили 2 110 жителей региона

В Московской области назвали города с худшей эпидемиологической ситуацией. Свежие данные по ковиду опубликовал телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".

В Люберцах зафиксировали 320 новых случаев. Следом идет Одинцовский округ с 202 заболевшими. Замыкает тройку лидеров Солнечногорск, где за сутки положительный тест на COVID-19 сдали 126 человек.

В Домодедово на карантин ушли 116 местных жителей. В Мытищах – на 106 инфицированных больше. В Королеве и Балашихе – 99 и 94 заразившихся соответственно.

За последние 24 часа заразу подхватили 2 110 жителей региона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня"

Источник: Телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб" ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА

Ответить:

новости партнеров

В России назвали условие увеличения поставок газа в Европу

Возможности для наращивания экспорта у РФ имеются

США выставили России новое требование по безопасности Европы

В Госдепе выдали подробности переговоров с Оверчуком

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей