За последние 24 часа заразу подхватили 2 110 жителей региона

В Московской области назвали города с худшей эпидемиологической ситуацией. Свежие данные по ковиду опубликовал телеграм-канал "Коронавирус.Мособлштаб".

В Люберцах зафиксировали 320 новых случаев. Следом идет Одинцовский округ с 202 заболевшими. Замыкает тройку лидеров Солнечногорск, где за сутки положительный тест на COVID-19 сдали 126 человек.

В Домодедово на карантин ушли 116 местных жителей. В Мытищах – на 106 инфицированных больше. В Королеве и Балашихе – 99 и 94 заразившихся соответственно.

За последние 24 часа заразу подхватили 2 110 жителей региона, передает интернет-издание "Подмосковье сегодня".