За сутки вирус унес жизни 1 002 человек

Оперативный штаб опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в России. За последние 24 часа заразу подхватили 33 208 соотечественников. За весь период пандемии коронавирус диагностировали у 7 958 384 человек.

По информации на 16 октября, болезнь смогли победить еще 21 883 россиянина. Общее количество выздоровевших составляет 6 981 907.

Имеется и печальная статистика. За сутки ковид унес жизни 1 002 человек. За все время буйства эпидемии скончались 222 315 жителей РФ.

Первое место по количеству новых случаев по-прежнему остается за Москвой. Положительный тест на COVID-19 получили 6 545 человек. Следом идет Санкт-Петербург, где за минувшие сутки заболели еще 3 088 горожан. В Московской области – на 2 403 заболевших больше.

Ранее появилась информация, что в московских школах стартовал эксперимент по экспресс-тестированию на коронавирус.