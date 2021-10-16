Больше тысячи смертей: статистика по коронавирусу в России на 16 октября

Больше тысячи смертей: статистика по коронавирусу в России на 16 октября
Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
За сутки вирус унес жизни 1 002 человек

Оперативный штаб опубликовал свежие данные, отражающие эпидемиологическую обстановку в России. За последние 24 часа заразу подхватили 33 208 соотечественников. За весь период пандемии коронавирус диагностировали у 7 958 384 человек. 

По информации на 16 октября, болезнь смогли победить еще 21 883 россиянина. Общее количество выздоровевших составляет 6 981 907. 

Имеется и печальная статистика. За сутки ковид унес жизни 1 002 человек. За все время буйства эпидемии скончались 222 315 жителей РФ. 

Первое место по количеству новых случаев по-прежнему остается за Москвой. Положительный тест на COVID-19 получили 6 545 человек. Следом идет Санкт-Петербург, где за минувшие сутки заболели еще 3 088 горожан. В Московской области – на 2 403 заболевших больше. 

Ранее появилась информация, что в московских школах стартовал эксперимент по экспресс-тестированию на коронавирус. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Анастасия ГОРЮНОВА
новости партнеров

Украинские СМИ обсуждают "тайную" сделку Нуланд с Москвой по Донбассу

Возможно, посланница Вашингтона сделала Кремлю предложение по ДНР и ЛНР

Польша обвинила Лукашенко в наживе на мигрантах

Варшава раскрыла "план" Батьки пополнения бюджета в условиях санкций Брюсселя

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей