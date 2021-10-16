Информацию приводит Оперштаб

Согласно данным на 15 октября 2021 года, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России достиг 45%. Об этом сообщили в Оперативном штабе.

Выше всего процент по Подмосковью – 64% граждан обладают иммунными телами к коронавирусу. В Москве значение состовляет 61%, в Санкт-Петербурге – 58%.

В июле Татьяна Голикова указывала, что показатель уровня коллективного иммунитета должен дорасти до 80%.