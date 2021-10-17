Данные по заболеваемости раскрыли в оперштабе

На утро 17 октября в России от коронавируса погибло 997 человек. Зараженных выявлено 34 303. Избавиться от опасного вируса удалось 18 717 пациентам.

По информации столичного оперштаба, первое место по заболеваемости ковидом – у Москвы. В российской столице заболели 6740 человек.

Второе место занимает Петербург. Положительные тесты сдали 3323 человека.

На третьей строчке – Московская область: 2759 зараженных.

За все время с начала пандемии коронавируса в России умерло 223 312 заболевших. Медики зафиксировали 7 992 687 случаев ковида. Согласно статистике, выздоровели 7 000 624 пациента.