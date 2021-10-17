Статистика по ковиду в России на 17 октября

Статистика по ковиду в России на 17 октября
Фото: Komsomolskaya Pravda/www.globallookpress.com
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Данные по заболеваемости раскрыли в оперштабе

На утро 17 октября в России от коронавируса погибло 997 человек. Зараженных выявлено 34 303. Избавиться от опасного вируса удалось 18 717  пациентам.

По информации столичного оперштаба, первое место по заболеваемости ковидом – у Москвы. В российской столице заболели 6740 человек.

Второе место занимает Петербург. Положительные тесты сдали 3323 человека.

На третьей строчке – Московская область: 2759 зараженных.

За все время с начала пандемии коронавируса в России умерло 223 312 заболевших. Медики зафиксировали 7 992 687  случаев ковида. Согласно статистике, выздоровели 7 000 624 пациента.

Источник: Оперштаб Москвы ✓ Надежный источник
Кристина ЧЕРНИКОВА
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