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На утро 17 октября в России от коронавируса погибло 997 человек. Зараженных выявлено 34 303. Избавиться от опасного вируса удалось 18 717 пациентам.
По информации столичного оперштаба, первое место по заболеваемости ковидом – у Москвы. В российской столице заболели 6740 человек.
Второе место занимает Петербург. Положительные тесты сдали 3323 человека.
На третьей строчке – Московская область: 2759 зараженных.
За все время с начала пандемии коронавируса в России умерло 223 312 заболевших. Медики зафиксировали 7 992 687 случаев ковида. Согласно статистике, выздоровели 7 000 624 пациента.
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