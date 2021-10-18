Свежая статистика по коронавирусу в России на 18 октября

Свежая статистика по коронавирусу в России на 18 октября
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва
От COVID-19 умерли еще 998 человек

Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России продолжает ухудшаться. За последние сутки прирост зараженных составил 34 325 человек. Всего же за время пандемии инфекцию подхватили 8 027 012 жителей страны. 

Москва по-прежнему лидирует в этом антирейтинге. В столице положительные тесты на ковид сдали 6823 горожан. В Санкт-Петербурге изолировались от остальных людей 3097 заболевших. В Подмосковье врачи нашли COVID-19 еще у 2768 жителей. 

Болезнь унесла из жизни за сутки 998 человек. Всего скончались 224 310 россиян.

Выздоровевших за последние 24 часа оказалось 16 431 человек. Всего к нормальной жизни вернулись 7 017 055 жителей страны. 

Источник: Оперативный штаб ✓ Надежный источник
Полина ИВАНОВА
Гость322372
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Вот это да. а как же самая лучшая медицина ? раши вымирают.
здорово вас путин выпиливает. и это правильно. вы - лишние люди.
от вас только вонь.
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