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Ситуация с заболеваемостью коронавирусом в России продолжает ухудшаться. За последние сутки прирост зараженных составил 34 325 человек. Всего же за время пандемии инфекцию подхватили 8 027 012 жителей страны.
Москва по-прежнему лидирует в этом антирейтинге. В столице положительные тесты на ковид сдали 6823 горожан. В Санкт-Петербурге изолировались от остальных людей 3097 заболевших. В Подмосковье врачи нашли COVID-19 еще у 2768 жителей.
Болезнь унесла из жизни за сутки 998 человек. Всего скончались 224 310 россиян.
Выздоровевших за последние 24 часа оказалось 16 431 человек. Всего к нормальной жизни вернулись 7 017 055 жителей страны.
По словам экс-главы DGSE, российский агент начал действовать в 2017 году
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здорово вас путин выпиливает. и это правильно. вы - лишние люди.
от вас только вонь.