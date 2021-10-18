В Подмосковье задержали восемь человек за подделку сертификатов о вакцинации

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В Подмосковье выявили банду мошенников, которая занималась продажей фальшивых сертификатов о вакцинации.
Взамен на денежное вознаграждение злоумышленники вносит фиктивные данные о вакцинации в Единый портал госуслуг. Всего было продано около тысячи поддельных сертификатов, сообщает интернет-издание "Подмосковье сегодня".
Данные вносили два медика, еще шестеро искали клиентов в Интернете. Возбуждено уголовное дело. Также правоохранители намерены установить личности тех, кто пользовался услугами мошенников.
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