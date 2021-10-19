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В России продолжает увеличиваться число зараженных коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки в стране выявили еще 33 740 зараженных COVID-19. В общей же сложности с начала пандемии коронавирусом заразились 8 060 752 россиянина.
Столица удерживает первенство в антирейтинге. По состоянию на 19 октября в Москве выявлено еще 5700 случаев. Второе место остается за Санкт-Петербургом с 3220 заболевшими. В Московской области коронавирус подтвержден еще у 2955 граждан.
За прошедшие сутки от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией, скончались 1 015 человек. С самого начала пандемии в стране зафиксировано 225 325 летальных исходов.
За прошедший день выздоровели 23 426, с начала пандемии этот показатель составил 7 040 481.
Ранее в Оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что среди жителей Москвы, скончавшихся от вызванных COVID-19 осложнений, свыше 85% приходится на пожилых граждан. При этом среди всех возрастных групп лишь треть привита. Свыше половины коек во всех столичных больницах занимают пожилые граждане.
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