Михаил Барщевский дал правовую оценку экспресс-тестированию столичных школьников

Эксперт оценил обоснованность юридических аргументов критиков экспресс-тестирования на ковид

Известный российский юрист Михаил Барщевский считает, что процедура экспресс-тестирования школьников на COVID-19 не противоречит Конституции. Полномочный Представитель Правительства РФ в Конституционном и Верховном суде оценил санитарную норму для учащихся московских школ с юридической точки зрения.

По данным МК, пилотный проект, который запустили в десяти школах, вызвал неоднозначную реакцию у родителей учащихся. Многие несогласные заявили, что приказ об экспресс-тестировании противоречит Конституции. Нашлись и те, кто решил обратиться за помощью в ФСБ и Совета Безопасности РФ.

"Совместный приказ Департамента образования и Департамента здравоохранения Москвы о тестировании учеников и воспитанников школ и детских садов базируется на четкой правовой основе", заявил Барщевский.

Он подчеркнул, что юридические претензии противников новой меры абсолютно не обоснованы. Также эксперт отметил, что экспресс-тестирование не является видом медицинской помощи. По словам юриста, это способ диагностики болезни, направленный на защиту здоровья граждан, что, как раз, является обеспечением их конституционного права.

Барщевский напомнил, что в период пандемии коронавируса в столице действует режим повышенной готовности. Указы мэра Москвы соответствуют целому ряду профильных законов, которые, в частности, устанавливают, что "приоритет профилактики обеспечивается путем осуществления мероприятий по предупреждению и раннему выявлению заболеваний, в том числе, социально значимых". К этой категории относится и ковид. Юрист уверен, что приказ об экспресс-тестировании школьников опирается на все эти НПА.

"Власти пытаются максимально снизить риски заболевания и распространения инфекции. Так что экспресс-тестирование учащихся и воспитанников не противоречит Конституции РФ", – отметил Барщевский.

Эксперт подчеркнул, что посещение образовательных учреждений учениками, не прошедшими обследование, ставит под угрозу здоровье других детей и учителей, иначе говоря, нарушает гарантированное статьей 41 Конституции право каждого гражданина на охрану здоровья.

Он отметил, что в данной ситуации нельзя применять часть 2 статьи 21 Конституции о запрете медицинских опытов, на что ссылаются многие противники тестирования. По словам юриста, данная мера не является ни лечебным мероприятием, ни тем более опытом. Он напомнил, что тестирование на коронавирус широко применяется во всем мире.

Барщевский также обратил внимание родителей на то, что в рамках Семейного кодекса РФ они могут прийти в школу и в специально отведенное для этого время сами взять мазок у ребенка под контролем ответственного лица. Аналогично старшеклассники могут провести тестирование самостоятельно. Эксперт уверен, что для проведения экспресс-теста даже не требуются специальные медицинские навыки.

Кроме того, юрист считает, что школьников, отказавшихся от тестирования на коронавирус, можно перевести на домашнее обучение, что тоже полностью соответствует Конституции. Он также отметил, что информация о результате тестирования передается только родителям и поликлинике по месту прикрепления ребенка.